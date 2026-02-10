Esta es la programación de la Fecha 6 de la Segunda Fase de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

La fecha 6 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 comenzará el miércoles 11 de febrero con tres encuentros decisivos y se completará el miércoles 25 de febrero con dos duelos más.

Esta etapa es crucial para los equipos que buscan asegurar su lugar entre los ocho mejores y clasificarse a los play-offs del torneo nacional. Todos los partidos serán transmitidos por Latinay también podrán verse por su señal digital y plataforma web/app.

A continuación les dejamos la programación:

Programación – Fecha 6 (Fase 2)

Miércoles 11 de febrero• 14:00 – Olva Latino vs Deportivo Soan • 16:30 – Regatas Lima vs Alianza Lima • 18:30 – San Martín vs Rebaza Acosta

Miércoles 25 de febrero• 16:30 – Universitario vs Géminis • 18:30 – Atlético Atenea vs Circolo Sportivo Italiano

Esta programación anticipa una serie de enfrentamientos intensos que pueden redefinir las posiciones rumbo a la fase final del campeonato.