Federer venció a Sousa en dos sets por segunda ronda del ATP Masters 1000 de Roma

El suizo Roger Federer, número 3 del ránking ATP, pisó de nuevo las pistas del Masters 1.000 de Roma, tras dos años de ausencia, con una sólida victoria por 6-4 y 6-3 ante el portugués Joao Sousa.

Federer, cuatro veces finalista en la tierra batida del Foro Itálico, tardó una hora y 21 minutos para doblegar a Sousa en el segundo enfrentamiento entre ambos, tras el duelo de Halle 2016, sobre hierba.

El jugador de Basilea, de 37 años y semifinalista la semana pasada en Madrid, iba a debutar en Roma este miércoles, pero la intensa lluvia caída todo el día en el Foro Itálico obligó a cancelar todo el programa.

Así, Federer, campeón este año en Dubai y Miami, jugará este mismo jueves el octavo de final contra el croata Borna Coric, que lleva dos días sin competir tras estrenarse con una cómoda victoria el pasado martes contra el británico Cameron Norrie, en menos de una hora.

El suizo está por delante 3-2 en los duelos previos contra Coric y sumó su última victoria este año en la semifinal de Dubai, camino del título.

El suizo, número tres del mundo, regresará al Masters 1000 de Roma después de dos años de ausencia. El helvético aseguró sentirse “en buena forma” para afrontar este torneo, cuyo debut será en la segunda ronda.

"En el primer momento desde que aterricé en Roma me sentí muy contento de estar aquí. Amo esta ciudad. Mi emoción no podría ser mayor”, aseguró Roger Federer sobre la vuelta al certamen en Italia.

Sin embargo, el ‘Expreso Suizo’ no está conforme con la decisión tomada por la organización del evento, pues decidieron elevar los precios de los boletos para ver el debut del ex número uno del mundo.

“Escuché que los aficionados no están contentos. Dijeron que lo hacían para premiar a los que compraron las entradas antes. Esto no es bueno y en tiendo la frustración de los fanáticos, pero no puedo hacer nada”, explicó.

‘Su Majestad’ se medirá a Joao Sousa. El portugués se enfrentó a Frances Tiafoe en la primera ronda del Masters 1000 de Roma. El luso batalló contra el estadounidense por más de tres horas para quedarse con la victoria por 2-1 con parciales de 6-3 6-7 (3) 7-6 (4).

El suizo y Joao Souza se enfrentaron solo una vez en el Halle 2014. La victoria fue para el suizo por 2-1. “Me gustaría ganarle a Federer antes de que se retire”, aseguró el portugués el pasado abril sobre un eventual partido contra Roger.