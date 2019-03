Federer vs. Tsitsipas EN VIVO: suizo buscará en la final del Abierto de Dubái su título 100 | Vía ESPN

Roger Federer vs. Stefanos Tsitsipas EN VIVO ONLINE: jugarán este sábado (10:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN), por la final del Abierto de Dubái 2019, en donde el suizo es el máximo favorito para quedarse con el campeonato.

Roger Federer, ex número 1 y actual séptimo del ránking ATP, se clasificó este viernes para la final del torneo de Dubái, donde se medirá al griego Stefanos Tsitsipas (11º), en un partido en el que puede lograr su título número 100 en el circuito profesional.

Federer, de 37 años, ha ganado 99 torneos ATP, 20 de ellos del Grand Slam, y en Dubái ha sido campeón en siete ocasiones. Levantar el trofeo en la ciudad emiratí le permitiría cumplir con el objetivo simbólico de convertir en 'centenario' su palmarés.

Federer vs. Tsitsipas EN VIVO: horarios en el mundo

Perú - 10:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Ecuador - 10:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

España - 16:00

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 10:00 p.m.

"Voy a intentar simplemente estar concentrado y hacer un buen tenis", afirmó.

En su semifinal, Federer no tuvo ningún problema contra el croata Borna Coric, duodécimo del mundo, al que venció cómodamente por un doble 6-2.

Por su parte, el griego Tsitsipas, undécimo jugador mundial, derrotó al francés Gael Monfils (23º) por 4-6, 7-6 (7/4) y 7-6 (7/4).

En un partido entre dos de los jugadores más en forma del circuito -Tsitsipas acaba de ganar en Marsella y Monfils en Róterdam-, el griego tuvo más temple en el 'tie break' decisivo y se llevó la victoria.



Tsitsipas se impuso a Federer en su único enfrentamiento oficial anteriormente, en enero en los octavos de final del Abierto de Australia.

"Puede que la final sea un poco como un partido de revancha", sonrió el veterano jugador suizo, que sí había podido superar unos días antes a Tsitsipas en la Copa Hopman, la competición por equipos mixtos que se disputa en el arranque de la temporada en Perth (Australia).

"Es difícil jugar contra Tsitsipas, es difícil derrotarle. Lo demostró en el Abierto de Australia", apuntó Federer.

El Torneo de Dubái se disputa sobre superficie dura y reparte 2.736.845 dólares en premios. (AFP)