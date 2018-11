Final Copa Davis 2018 EN VIVO vía Movistar Deportes: este domingo Francia vs. Croacia

Final Copa Davis 2018 | Francia vs. Croacia EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el Francia vs. Croacia por la final de la Copa Davis 2018 desde las 8:00 a.m. y por transmisión de Movistar Deportes en el estadio Pierre-Mauroy de Lille. Para ver tenis en vivo, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



El partido será transmitido por Movistar Deportes en Perú. En España por Teledeporte y RTVE. En Argentina por TyC Sports. En Brasil por Globo. En Estados Unidos por The Tennis Channel. En Francia por FranceTV y Sport+.

El choque entre Francia vs. Croacia y los dos partidos de singles de la jornada final. Sigue el punto a punto, estadísticas, incidencias, entrevistas y resultados de cada juego que definirá al nuevo campeón de la Copa Davis 2018.



La selección de Croacia está a un paso de su segundo título de Copa Davis. El equipo capitaneado por Zeljko Krajan arrasó en la primera jornada de la gran final que se desarrolla en la ciudad de Lille, aunque cayó en la jornada de dobles, de este sábado.



En la jornada del viernes, Borna Coric derrotó a Jeremy Chardy por 3-0 con parciales de 2-6, 5-7 y 4-6. Luego, Marin Cilic aumentó la ventaja croata tras vencer a Jo-Wilfried Tsonga, en 3 sets corridos por 3-6, 5-7 y 4-6.



El título croata quedó en manos de la pareja conformada por Mate Pavic y Ivan Dodig pero no pudieron ante la dupla formada por Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Herbert. 6-4, 6-4 3-6 y 7-6 (3) en tres horas y 39 minutos, fueron los parciales, resultado que mantiene con vida al seleccionado galo.



El duelo, que habría sido decisivo en caso de triunfo croata, cayó del lado de los franceses, favoritos en ese partido, por lo que la última Copa Davis en su formato tradicional se resolverá en los individuales de este domingo entre Jeremy Chardy vs. Marin Cilic.



Croacia mantiene su condición de favorita porque solo necesita que uno de sus dos primeras raquetas, Marin Cilic, séptimo del mundo, o Borna Coric, duodécimo, sumen un punto más. Si Cilic vence a Chardy, el quinto partido podría no jugarse.



Final de Copa Davis 2018: ¿a qué hora juegan Francia vs. Croacia?



México - 7:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

España - 2:00 p.m.

Francia - 2:00 p.m.



Final de Copa Davis 2018: ¿cuándo juegan Francia vs. Croacia?



Viernes 23 de noviembre (Individuales)



Jeremy Chardy 0-3 Borna Coric (2-6/5-7/4-6)

Jo-Wilfried Tsonga 0-3 Marin Cilic (3-6/5-7/4-6)



Sábádo 24 de noviembre (Dobles)



Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut 3-1 Mate Pavic/Ivan Dodig (6-4, 6-4 3-6 y 7-6 (3))



Domingo 25 de noviembre (Individuales)



Jeremy Chardy vs. Marin Cilic

Jo-Wilfried Tsonga vs. Borna Coric



Final de Copa Davis 2018: ¿quiénes forman el equipo de Francia?



Lucas Pouille

Jeremy Chardy

Jo-Wilfried Tsonga

Nicolas Mahut

Pierre-Hugues Herbert

Yannick Noah (Capitán)



Final de Copa Davis 2018: ¿quiénes forman el equipo de Croacia?



Marin Cilic

Borna Coric

Franko Skugor

Mate Pavic

Ivan Dodig

Zeljko Krajan (Capitán)



Final de Copa Davis 2018: enfrentamientos entre Francia y Croacia en el torneo



Francia 4-1 Croacia - Primera ronda del Grupo Mundial (06-08 de febrero 2004).



Croacia 3-2 Francia - Semifinales del Grupo Mundial (16-18 de setiembre 2016).



Final de Copa Davis 2018: títulos y finales disputadas



1. Estados Unidos 32 victorias (61 finales)

2. Australia 28 (47)

3. Gran Bretaña 10 (20)

4. Francia 10 (18)

5. Suecia 7 (12)

6. España 5 (9)

7. República Checa 3* (5)

8. Alemania 3 (5)

9. Rusia 2 (5)

10. Croacia 1 (2)



* 1 título bajo la denominación de Checoslovaquia (1980)