Friedrich y Junge vs. Moebius y Portocarrero y Pinzas en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026

María Luisa Friedrich y Carolina Junge vs. Mariel Portocarrero y Carolina Pinzas EN VIVO se enfrentan en la playa del Golf por la semifinal de la Categoría Damas del Peugeot Asia Open 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 21 de febrero de 2026, a las 5:30 p.m. en la Cancha 2. ¿Dónde ver? El resumen del partido lo podrás ver en El Comercio, acompañada por una galería.

Previa, Peugeot Asia Open 2026

La Peugeot Asia Open 2026 se alista para encender el verano deportivo en la playa del Golf, ubicada en los balnearios al sur de Lima, en primera edición. El certamen, organizado por El Comercio e Igma Sports, reunirá a amantes del tenis en sus dos categorías que buscarán mostrar su talento en un entorno único junto al mar.

Este torneo veraniego busca consolidarse como una plataforma importante para el entretenimiento y promoción del tenis en nuestro país, ofreciendo partidos tanto para equipos masculinos como femeninos. La competencia es una gran oportunidad para que los aficionados disfruten del deporte en un ambiente familiar y festivo.

Con el inicio programado para este viernes 13 de febrero, se espera que la playa del Golf se llene de actividad y entusiasmo con encuentros intensos y un ambiente veraniego que combina deporte, sol y playa. La Peugeot Asia Open 2026 sigue apostando por el talento local y práctica deportiva en todas las edades.