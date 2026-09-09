Gonzalo Bueno se baja del Challenger de Sevilla y pone el foco en su recuperación. Foto: @EstorilOpen
Gonzalo Bueno se baja del Challenger de Sevilla y pone el foco en su recuperación. Foto: @EstorilOpen
Por Redacción EC

Gonzalo Bueno quedó eliminado del Challenger de Sevilla, en España, luego de comunicar que no disputaría su partido de segunda ronda ante el local Jaume Munar debido a un problema médico.

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