Gonzalo Bueno quedó eliminado del Challenger de Sevilla, en España, luego de comunicar que no disputaría su partido de segunda ronda ante el local Jaume Munar debido a un problema médico.

El torneo español informó posteriormente que el tenista peruano presentaba una dolencia en la parte baja de la espalda, situación que le impedía presentarse al compromiso correspondiente a la segunda ronda.

¿Qué lesión tiene Gonzalo Bueno?

Hasta el momento, no se han conocido mayores detalles sobre la gravedad de la dolencia que obligó a Bueno a retirarse de la competencia. El peruano optó por no arriesgarse y quedó fuera del torneo antes de enfrentar a Munar.

La principal expectativa ahora está puesta en su evolución durante los próximos días. La decisión de no jugar podría responder a una medida de precaución, especialmente considerando el importante compromiso que tiene por delante con el equipo peruano de Copa Davis.

El tenista integra el equipo de Perú que enfrentará a Paraguay por la Copa Davis los próximos 18 y 19 de septiembre. La serie se disputará en el court del Jockey Club del Perú.

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Por ello, la prioridad será determinar si la dolencia en la zona lumbar evoluciona favorablemente y permite que Bueno llegue en condiciones al duelo internacional.

La baja en Sevilla no necesariamente significa que el peruano esté descartado para la Copa Davis. Sin embargo, su estado físico será seguido de cerca durante los próximos días por la cercanía de la serie.

Bueno había tenido un gran debut en Sevilla

Antes de abandonar el torneo, Gonzalo Bueno había conseguido una importante victoria en su debut. El peruano derrotó al español Carlos Sánchez Jover por 0-6, 6-4 y 6-4.

COMUNICADO OFICIAL



CANCELADO EL PARTIDO DE MUNAR VS GONZALO BUENO POR LESIÓN DEL PERUANO. EL PARTIDO DE BRANCACCIO VS LLAMAS RUIZ SE JUGARÁ EN LA PISTA CENTRAL pic.twitter.com/YQZKViGrm2 — Copa Sevilla (@CopaSevillaCh) September 9, 2026

Bueno comenzó el encuentro con dificultades y perdió el primer set por un contundente 6-0. Sin embargo, reaccionó a tiempo, ganó los dos siguientes parciales y aseguró su clasificación a la segunda ronda.

Su buena actuación hacía que existiera expectativa por su duelo frente a Munar, pero la dolencia en la parte baja de la espalda cambió sus planes.

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