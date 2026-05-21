Tensita Set 1 Set 2 Set 3 Gonzalo Bueno 7 1 3 Toby Samuel 5 6 6

Gonzalo Bueno se quedó a un paso de entrar al cuadro principal de Roland Garros 2026 tras caer en tres sets ante Toby Samuel. El tenista peruano fue superado con parciales de 5-7. 6-1 y 6-3 ante un rival que pudo imponerse desde el segundo apartado. Bueno empezó fuerte el primer set con un quiebre decisivo en los games finales: sin embargo, el británico mejoró desde el segundo set y lo superó de principio a fin. Ya en el último, un quiebre en los primeros games fue decisivo para que Samuel se quedara con la victoria. Pese a ello, Bueno dio un buen nivel durante la qualy y se llevó el aplauso de los hinchas peruanos en el estadio.

¿A qué hora juegan Gonzalo Bueno vs. Toby Samuel?

El partido entre Gonzalo Bueno vs. Toby Samuel está programado para el jueves 21 de mayo de 2026.

Horarios por país:

Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 AM

5:00 AM Bolivia y Venezuela: 6:00 AM

6:00 AM Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 7:00 PM

El encuentro forma parte de la tercera ronda de la qualy de Roland Garros 2026.

¿Dónde ver EN VIVO Gonzalo Bueno vs. Toby Samuel?

El partido se podrá ver EN VIVO a través de:

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Además, podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias online en portales deportivos.

Gonzalo Bueno vs. Toby Samuel: cómo llegan al partido

Gonzalo Bueno, actual número 185 del ránking ATP, buscará su tercera victoria tras imponerse ante el ucraniano Vitaliy Sachko. Este partido representa la oportunidad del peruano para meterse entre los mejores del circuito profesional y continuar con su carrera en ascenso.

Por su parte, Toby Samuel, actual número 159 del mundo, llega motivado a este partido y buscará llevarse una victoria para acceder al cuadro principal.