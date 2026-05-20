Gonzalo Bueno vs Toby Samuel: hora, fecha y canal TV del partido por la ronda final del qualy de Roland Garros 2026.

Gonzalo Bueno (185ºATP) afrontará un partido clave ante Toby Samuel (159ºATP) por la ronda final de la qualy de Roland Garros 2026, en busca de un lugar en el cuadro principal del Grand Slam parisino. El peruano llega motivado tras superar sus primeros compromisos y quedar a una victoria de meterse entre los protagonistas del torneo. Será una prueba exigente en un duelo que puede marcar un paso importante en su carrera.

El presente de Gonzalo Bueno es positivo y ha mostrado una regularidad en sus dos primeros partidos. Si sostiene el nivel, podría dar el golpe frente a Toby Samuel y clasificar por primera vez a un cuadro principal de una Gran Slam. A continuación, revisa a qué hora juegan, cuándo es el partido y dónde ver la transmisión.

¿Cuándo juegan Gonzalo Bueno vs Toby Samuel?

Gonzalo Bueno y Toby Samuel jugarán este jueves 21 de mayo por la ronda final de la qualy de Roland Garros 2026, en un duelo clave por un lugar en el cuadro principal del Grand Slam parisino. Será un partido decisivo para el peruano, que viene de superar a Vitaliy Sachko y quedó a una victoria de meterse en el cuadro principal del certamen.

¿A qué hora juegan Gonzalo Bueno vs Toby Samuel?

El partido entre Gonzalo Bueno y Toby Samuel está programado para empezar no antes de las 5:30 a.m. (hora peruana). Los hinchas peruanos deberán madrugar para ver en acción al tenista nacional, quien puede hacer historia y meterse al cuadro principal de Roland Garros.

¿En qué canal ver Gonzalo Bueno vs Toby Samuel?

El partido entre Gonzalo Bueno y Toby Samuel por la ronda final de la qualy de Roland Garros podrá verse en ESPN para TV de cable y también vía Disney+ en streaming para Perú y Latinoamérica, tal como viene ocurriendo con la cobertura oficial del torneo en esta fase clasificatoria.

¿Dónde ver Gonzalo Bueno vs Toby Samuel online?

Si quieres verlo online en Perú, el partido entre Gonzalo Bueno y Toby Samuel estará disponible en Disney+, la plataforma de streaming que tiene la transmisión oficial de Roland Garros para Latinoamérica. Solo necesitas una suscripción activa para seguir el encuentro en vivo desde celular, tablet, Smart TV o computadora.

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