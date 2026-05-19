Gonzalo Bueno enfrenta este miércoles 20 de mayo a Vitaliy Sachko por la segunda ronda de la qualy de Roland Garros 2026. El tenista peruano llega a este partido con la ilusión de avanzar de fase en uno de los Grand Slams más importantes y tradicionales del cirtuito ATP. Bueno ha ido de menos a más durante la temporada y espera demostrar su mejor juego sobre el campo de arcilla, donde buscará meterse al cuadro principal.

¿A qué hora juegan Gonzalo Bueno vs. Vitaliy Sachko?

El partido entre Gonzalo Bueno vs. Vitaliy Sachko está programado para el miércoles 20 de mayo de 2026.

Horarios por país:

Perú, Colombia y Ecuador: 4:10 AM

4:10 AM Bolivia y Venezuela: 5:10 AM

5:10 AM Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 6:10 PM

El encuentro forma parte de la segunda ronda de la qualy de Roland Garros 2026.

¿Dónde ver EN VIVO Gonzalo Bueno vs. Vitaliy Sachko?

El partido se podrá ver EN VIVO a través de:

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Además, podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias online en portales deportivos.

Gonzalo Bueno vs. Vitaliy Sachko: cómo llegan al partido

Gonzalo Bueno, actual número 185 del ránking ATP, buscará su segunda victoria tras imponerse ante el francés Florent Bax. Este partido representa la oportunidad del peruano para meterse entre los mejores del circuito profesional y continuar con su carrera en ascenso.

Por su parte, Vitaliy Sachko, actual número 207 del mundo, llega motivado a este partido y buscará llevarse una victoria para acceder al cuadro principal.