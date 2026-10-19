Gonza remontó y venció al argentino Hernán Casanova en Challenger 75 de Cali. (Foto: Leonardo Fernández / @photo.gec)
Gonza remontó y venció al argentino Hernán Casanova en Challenger 75 de Cali. (Foto: Leonardo Fernández / @photo.gec)
/ LEONARDO FERNANDEZ
Por Redacción EC

Gonzalo Bueno volvió a ganar un partido de tenis luego de más de un mes, y fue con su victoria en el debut en el Challenger de Cali, en Colombia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.