Gonzalo Bueno volvió a ganar un partido de tenis luego de más de un mes, y fue con su victoria en el debut en el Challenger de Cali, en Colombia.

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El tenista peruano, actual 199 del ránking ATP, venció al argentino Hernán Casanova por 2-6, 6-3 y 6-2, en un tenso partido en el que el rival se quejó de forma airada contra la jueza por la música del evento que lo desconcentraba.

La bulla no afectó a Gonzalo Bueno, quien logró remontar el marcador para volver a ganar un partido luego de varias semanas complicadas por su lesión.

El último partido que había ganado Gonzalo Bueno en la primera ronda del Challenger de Sevilla ante Sánchez Jover, el 7 de setiembre. Luego, se retiró de la segunda ronda por su problema lumbar.

GONZA REMONTA A TIEMPO EN CALI ✅🎾🇵🇪 Gonzalo Bueno [199°] tuvo un complicado arranque en su debut en el Challenger de 🇨🇴 Cali, pero fue construyendo de a pocos la remontada hasta llevarse el pase a la 2da ronda del torneo. Triunfo por 2-6 6-3 6-2 ante 🇦🇷 Hernán Casanova [394°], en 2 h 03 min. Tras un primer set errático, Gonzalo de a pocos fue mejorando sus golpes y una vez que quebró en el segundo set, no soltó más la conducción del partido hasta su culminación. Con este resultado, Gonza amplía su invicto ante Casanova, a quien le ganó los 3 duelos que tuvieron. Bueno por ahora defiende 6 de los 8 puntos que perderá en la próxima actualización del Ranking ATP, y sube al puesto 196° (+3) del LTR. 🔜 🇲🇽 Pacheco Méndez [263°] o 🇦🇷 Rodríguez Taverna [443°] — DECISIVO - Tenis Perú (@DecisivoTenisPe) October 19, 2026

La lesión no le permitió disputar la Copa Davis con la selección peruana ante Paraguay y lo obligó a bajarse de los Challenger de Buenos Aires, Curitiba y Antofagasta.

Recién reapareció la semana pasada en el Challenger de Santa Cruz, en Bolivia, pero cayó en su primer partido ante el argentino Máximo Zeitune (561 ATP), en una muestra que la para lo afectó.

Sin embargo, ahora en Cali jugó en buen nivel para superar a Casanova, actual 281 del ránking.

Gonza espera en segunda ronda por el ganador del duelo entre el mexicano Pacheco Méndez y el argentino Rodríguez Taverna. En caso avance a los cuartos de final, quizás pueda enfrentar a Juan Pablo Varillas.