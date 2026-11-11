Los tenistas peruanos Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas clasificaron a los octavos de final del Challenger de Lima 2026.
Los tenistas peruanos Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas clasificaron a los octavos de final del Challenger de Lima 2026.
Por Redacción EC

El tenis posa sus reflectores en la capital del Perú con el Challenger de Lima y los representantes nacionales Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas hacen respetar la localía con sendos triunfos, para así avanzar a la segunda fase (octavos de final) del torneo ATP 75.

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