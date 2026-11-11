El tenis posa sus reflectores en la capital del Perú con el Challenger de Lima y los representantes nacionales Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas hacen respetar la localía con sendos triunfos, para así avanzar a la segunda fase (octavos de final) del torneo ATP 75.
Por su lado, Bueno se impuso por por 2-1 (6-0/2-6/6-4) ante el español Carlos Sánchez Jover (328 ATP), con la particularidad de haberse sabido reponer ante un 0-3 en el último set, mismo que sentenció su triunfo para acomodarse en el puesto 182 del ránking profesional.
De esta manera, se prevé que el tenista de 22 años se enfrente el próximo jueves 12 de noviembre (hora por definir) ante el brasileño João Reis da Silva (184 ATP) que viene de imponerse por 2-0 al checo Zdeněk Kolář en la misma jornada.
Más temprano, Varillas hizo lo propio al derrotar por 2-1 (4-6/6-3/6-4) al chileno Marcelo Barrios (191 ATP) y remontar al empezar un set abajo. ¿Lo destacable? El representante peruano concretó seis aces y escalar hasta la posición 194 ATP.
El próximo encuentro de la raqueta blanquirroja de 31 años será el próximo jueves 12 (hora por definir) cuando se mida ante el argentino Genaro Alberto Olivieri (236 ATP) que superó en la ronda previa al suizo Elmer Møller por 2-1.
A los triunfos de Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas se les sumó la participación de los compatriotas Alessandro Rubini y Favio Zavalaga, aunque ambos no pudieron rescatar algún triunfo más.
Rubini cayó por 0-2 (0-6/0-6) ante el uruguayo Franco Roncadelli, mientras que Zavalaga también cayó por 0-2 (0-6/2-6) ante el argentino Alex Barrena. Así, dejan a los vencedores de su ronda como los únicos representantes peruanos en octavos de final del ATP 75 que se juega en la capital.
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