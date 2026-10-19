Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas confirmados para el Challenger de Lima de tenis
Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas confirmados para el Challenger de Lima de tenis
Por Redacción EC

El Challenger 75 de Lima tendrá a dos tenistas locales en el cuadro principal defendiendo la casa. Ayer se dio a conocer el ‘entry list’ con Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas entre los competidores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.