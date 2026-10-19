Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas confirmados para el Challenger de Lima de tenis

El Challenger 75 de Lima tendrá a dos tenistas locales en el cuadro principal defendiendo la casa. Ayer se dio a conocer el ‘entry list’ con Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas entre los competidores.

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El Challenger de Lima se jugará entre el 8 y 15 de noviembre en el Club Terrazas de Miraflores y al menos Gonza y Juanpi son los peruanos confirmados. Se espera que a ellos dos se sumen otros nacionales desde la qualy.

Bueno y Varillas disputarán directamente el cuadro principal con el objetivo de llevar los colores patrios al título, algo que aún no ha pasado en los Challenger de Lima desde 2021.

Entre otros competidores que vendrán a Lima figuran los argentinos Román Burruchaga, Camino Ugo, los brasileños Thiago Swyboth y Gustavo Heide, además del italiano Marco Cecchinato y el joven boliviano Juan Carlos Prado, entre otros.

Como se sabe, Ignacio Buse no puede competir en torneos Challenger por ubicarse entre los 50 mejores del ránking ATP. Nacho reaparecerá en el ATP 500 de Viena la próxima semana.