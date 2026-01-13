Redacción EC
TenistaSet 1Set 2Set 3
Gonzalo Bueno
Pierre Hugues Herbert

Ver vs. Pierre Hugues HerbertEN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Complejo Deportivo Melbourne Park por la segunda ronda de la qualy del . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 13 de enero de 2025, a las 7:30 PM aproximadamente (hora peruana), que son las 9:30 PM en Chile y Argentina; las 6:30 PM en México y la 1:30 AM en España. ¿Dónde ver? El partido será transmitido por Disney Plus en el Perú y en todo el territorio sudamericano.

