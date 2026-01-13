Tenista Set 1 Set 2 Set 3 Gonzalo Bueno Pierre Hugues Herbert

Ver Gonzalo Bueno vs. Pierre Hugues Herbert EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Complejo Deportivo Melbourne Park por la segunda ronda de la qualy del Abierto de Australia 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 13 de enero de 2025, a las 7:30 PM aproximadamente (hora peruana), que son las 9:30 PM en Chile y Argentina; las 6:30 PM en México y la 1:30 AM en España. ¿Dónde ver? El partido será transmitido por Disney Plus en el Perú y en todo el territorio sudamericano.