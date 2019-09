Grigor Dimitrov vs. Daniil Medvedev EN VIVO VER AQUÍ vía ESPN EN DIRECTO por el US Open 2019 Grigor Dimitrov vs. Daniil Medvedev EN VIVO ONLINE | Sigue aquí todas las incidencias del enfrentamiento por las semifinales del US Open 2019

Grigor Dimitrov busca la final del US Open 2019 tras dejar en el camino a Roger Federer, mientras que Daniil Medvedev eliminó del certamen a Stan Wawrinka. (Foto: AFP) Grigor Dimitrov busca la final del US Open 2019 tras dejar en el camino a Roger Federer, mientras que Daniil Medvedev eliminó del certamen a Stan Wawrinka. (Foto: AFP)