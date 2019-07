Guido Pella vs. Roberto Bautista: se enfrentan por Wimbledon | EN VIVO

Guido Pella vs. Roberto Bautista juegan EN VIVO este miércoles desde las 7:00 am. (hora peruana) por los cuartos de final de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada que se juega en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres. El partido será transmitido por ESPN . Sigue, minuto a minutos, todas las incidencias de este partidazo por el pase al cuadro final de este certamen.

Guido Pella y Roberto Bautista son las grandes sorpresas en estas instancias de Wimbledon. El argentino avanzó el lunes a los cuartos de final del torneo a costa del canadiense Raonic con una gran remontada tras perder los dos primeros parciales.

Guido Pella se metió a cuartos de final y es el cuarto argentino en llegar a estas instancias. (Foto: Reuters)

Guido Pella había perdido los dos primeros sets, y Milos Raonic, estaba sacando con una velocidad impresionante. De pronto, el argentino se atrevió a sentirse “importante”. Finalmente se impuso por 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 (3), 8-6, y enfrentará en cuartos al español Roberto Bautista Agut, que doblegó al francés Benoit Paire 6-3, 7-5, 6-2.

El bahiense de 29 años, nunca había pasado de la tercera ronda en un torneo grande. Llegó a esa instancia en Wimbledon y en el US Open del año pasado.

Ahora es apenas el cuarto argentino que llega a los cuartos de final en el césped de Wimbledon. Se suma un selecto grupo que incluye a Guillermo Vilas (1975 y 1976), David Nalbandian (2002 y 2005) y Juan Martín Del Potro (2013 y 2018).

¿Será capaz ahora de meterse al cuadro final?



