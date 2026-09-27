icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ignacio Buse con el equipo del Resto del Mundo en la Laver Cup. (Foto: AFP)
Ignacio Buse con el equipo del Resto del Mundo en la Laver Cup. (Foto: AFP)
/ HENRY NICHOLLS
Por Marco Quilca León

Ignacio Buse no necesitó una raqueta en la mano para sentirse parte de la Laver Cup. Ayer, desde el banco del Team World en el O2 Arena de Londres, el peruano vivió cada punto como si estuviera dentro de la cancha. Cuando el estadounidense Learner Tien cerró su partido ante el italiano Flavio Cobolli, ‘Nacho’ levantó los dos brazos, apretó el puño derecho y celebró con la misma intensidad que sus compañeros. A su lado estaba el mismísimo Andre Agassi. El primer peruano en esta competencia también estaba aprendiendo a vivirla.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.