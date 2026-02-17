Con un grito de furia: así fue el punto que le dio la clasificación a Ignacio Buse en el ATP 500 de Río de Janeiro | VIDEO

Ignacio Buse demostró por qué es nuestra mejor raqueta en la actualidad. El último lunes, el peruano remontó el partido 2-1 (4-6, 7-5 y 6-4) ante el brasileño Igor Marcondes y clasificó a octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

‘Nacho’ tuvo que ir de menos a más, pues perdió el primer set del compromiso. Sin embargo, se reencontró con su mejor juego y pudo darle vuelta a un rival que estuvo cerca de dar el golpe en el torneo.

El último punto de Buse fue épico y provocó un grito de furia que fue el desahogo de ‘Nacho’. El peruano sacó profundo y la respuesta de Marcondes fue inmediata; sin embargo, la pelota salió de la cancha y le dio el punto a nuestra raqueta.

🚨 ¡BORAAA NACHO! | Ignacio Buse 🇵🇪 🎾 gana en primera ronda del ATP 500 de Río 🇧🇷 venciendo por 2-1 en sets a Igor Marcondes y alcanza su nuevo mejor live ranking: Del 91 al 78 del mundo!!!!



Próximo rival: Joao Fonseca 🇧🇷 (38 ATP) o Monteiro 🇧🇷 (208 ATP)pic.twitter.com/tUhuybfuWx — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) February 17, 2026

Así, Buse celebró con los puños apretados y un grito fuerte que se escuchó en el estadio. Su victoria le permite avanzar a octavos de final y está a la espera de conocer a su rival, que saldrá del ganador entre Joao Fonseca y Monteiro.

Asimismo, Buse subió del puesto 91 al 78 en el nuevo live ranking de la ATP.

