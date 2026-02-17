Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ignacio Buse clasificó a los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro tras remontarle a Igor Marcondes en un épico partido. (Foto: ATP)
Ignacio Buse clasificó a los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro tras remontarle a Igor Marcondes en un épico partido. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

Ignacio Buse demostró por qué es nuestra mejor raqueta en la actualidad. El último lunes, el peruano remontó el partido 2-1 (4-6, 7-5 y 6-4) ante el brasileño Igor Marcondes y clasificó a octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Con un grito de furia: así fue el punto que le dio la clasificación a Ignacio Buse en el ATP 500 de Río de Janeiro | VIDEO
Tenis

Con un grito de furia: así fue el punto que le dio la clasificación a Ignacio Buse en el ATP 500 de Río de Janeiro | VIDEO

¡Espectacular! Ignacio Buse remontó 2-1 a Igor Marcondes y avanzó a los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro
Tenis

¡Espectacular! Ignacio Buse remontó 2-1 a Igor Marcondes y avanzó a los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro

Peugeot Asia Open 2026: así se jugó la fecha 2 del torneo de tenis en la Playa Del Golf en Asia
Tenis

Peugeot Asia Open 2026: así se jugó la fecha 2 del torneo de tenis en la Playa Del Golf en Asia

Diaz Costa y Ludmann vencieron 2-1 a Bermúdez y Indacochea por la fecha 2 de la Peugeot Asia Open 2026
Tenis

Diaz Costa y Ludmann vencieron 2-1 a Bermúdez y Indacochea por la fecha 2 de la Peugeot Asia Open 2026