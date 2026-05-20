Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ignacio Buse: así fue el punto que le dio la victoria sobre Mensik y lo coloca Top 50 del mundo. (Foto: ATP)
Ignacio Buse: así fue el punto que le dio la victoria sobre Mensik y lo coloca Top 50 del mundo. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

El tenista peruano Ignacio Buse firmó una de las victorias más importantes de su carrera al imponerse con autoridad al checo Jakub Mensik en el ATP 500 de Hamburgo. El marcador fue contundente: 6-0 y 6-3, en un partido que desde el inicio tuvo claro dominio del peruano. Con este resultado, Buse es 45ºATP en el live ranking, situándose entre los 50 mejores del mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.