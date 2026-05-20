El tenista peruano Ignacio Buse firmó una de las victorias más importantes de su carrera al imponerse con autoridad al checo Jakub Mensik en el ATP 500 de Hamburgo. El marcador fue contundente: 6-0 y 6-3, en un partido que desde el inicio tuvo claro dominio del peruano. Con este resultado, Buse es 45ºATP en el live ranking, situándose entre los 50 mejores del mundo.

Desde el primer set, el jugador nacional impuso condiciones con un tenis agresivo y muy sólido desde el fondo de la cancha. Mensik nunca logró encontrar respuestas ante el ritmo y la consistencia del peruano, que mantuvo el control del partido en todo momento. La diferencia en el juego se reflejó rápidamente en el marcador, con un primer set perfecto para Buse.

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Qualifier Ignacio Buse eases past Mensik 6-0 6-3 in Hamburg!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/1YM7LkjwJ1 — Tennis TV (@TennisTV) May 20, 2026

En el segundo parcial, el checo intentó reaccionar, pero el peruano mantuvo la calma en los momentos clave y no cedió terreno. Cada turno de saque fue bien administrado, sin fisuras, lo que le permitió sostener la ventaja sin mayores sobresaltos. La sensación fue de un partido siempre bajo control para el tenista nacional.

Con esta victoria, Buse no solo avanza en el torneo, sino que da un paso importante en su proyección dentro del circuito ATP. El resultado lo pone entre los 50 mejores del mundo, un salto significativo en su carrera.

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