Por Marco Quilca León

Aunque no alcanzó la final, la semana de Ignacio Buse en Río de Janeiro quedará como una de las más significativas de su carrera. El tenista peruano, de 21 años, consolidó un ascenso meteórico que lo ubica entre los mejores del circuito. A pesar de caer en semifinales ante el chileno Alejandro Tabilo, hoy número 42 del mundo, Buse cosechó puntos cruciales que lo ubicarán desde este lunes en el puesto 66 del ranking de la ATP, su mejor ubicación histórica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.

Buse, cada vez mejor: 25 puestos de ascenso tras el Río Open y por qué mirar el Top 50 ya no es solo una ilusión
Tenis

Buse, cada vez mejor: 25 puestos de ascenso tras el Río Open y por qué mirar el Top 50 ya no es solo una ilusión

Festejos, abrazos y puntos para el recuerdo: las postales que dejó la final del Peugeot Asia Open 2026
Tenis

Festejos, abrazos y puntos para el recuerdo: las postales que dejó la final del Peugeot Asia Open 2026

¡Partidazo! Choclot y Wong campeonaron en el Peugeot Asia Open 2026 tras vencer 2-1 a Diaz Costa y Ludmann
Tenis

¡Partidazo! Choclot y Wong campeonaron en el Peugeot Asia Open 2026 tras vencer 2-1 a Diaz Costa y Ludmann

¡Campeonas! Clemente y Musso vencieron 2-0 a Portocarrero y Pinzas y se coronaron en el Peugeot Asia Open 2026
Tenis

¡Campeonas! Clemente y Musso vencieron 2-0 a Portocarrero y Pinzas y se coronaron en el Peugeot Asia Open 2026