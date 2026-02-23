/ AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.
Buse, cada vez mejor: 25 puestos de ascenso tras el Río Open y por qué mirar el Top 50 ya no es solo una ilusión
El peruano Ignacio Buse firmó otra semana histórica: escaló 25 puestos en el ranking ATP, se afirmó en el top 100 y ahora, con la mira puesta en el top 50, afronta el tramo más desafiante de su joven carrera.
Aunque no alcanzó la final, la semana de Ignacio Buse en Río de Janeiro quedará como una de las más significativas de su carrera. El tenista peruano, de 21 años, consolidó un ascenso meteórico que lo ubica entre los mejores del circuito. A pesar de caer en semifinales ante el chileno Alejandro Tabilo, hoy número 42 del mundo, Buse cosechó puntos cruciales que lo ubicarán desde este lunes en el puesto 66 del ranking de la ATP, su mejor ubicación histórica.
El ascenso de Buse dentro del top 100 también tuvo un detalle estadístico que reafirma su momento: fue el segundo tenista que más posiciones ganó en la última actualización del ranking. Pasó del puesto 91 al 66 —un salto de 25 casillas— y solo fue superado por Tabilo, quien subió 26 posiciones y se quedó con el primer lugar del listado semanal de ascensos. El chileno, sin embargo, perdió la final del torneo ante el argentino Tomás Etcheverry, quien también escaló 15 lugares después de conquistar el título.
La progresión del peruano parece diseñarse a pulso firme. Ya completó siete semanas consecutivas dentro del top 100 y cada torneo suma argumentos para sostener su irrupción. En Río mostró una madurez notable: ganó puntos largos, administró mejor los cambios de ritmo y se desenvolvió con naturalidad en pasajes de máxima tensión. Esa adaptación al desgaste competitivo ha sido una de las claves de su temporada.
Pero nada se detiene. En cuestión de horas, Buse viajará a Santiago para disputar el ATP 250 local. Allí jugará el cuadro principal en singles y también en dobles, modalidad en la que recibió una invitación para hacer dupla con el español Íñigo Cervantes. Será una parada estratégica para mantener continuidad antes de emprender rumbo a Estados Unidos, donde disputará la qualy del Masters 1000 de Indian Wells, un escenario que exige solidez técnica y mental desde el primer punto.
En busca del sueño del Top50
La mira apunta ahora al top 50. El objetivo es tan natural como desafiante. Buse sabe que, para ingresar a ese territorio, el margen de error se reduce al mínimo: deberá vencer con mayor regularidad a jugadores de segunda línea consolidada, sostener semanas profundas en torneos ATP y aprender a convivir con viajes, presión y desgaste acumulado. La subida, esta vez, es más empinada.
No obstante, el peruano parece entender el proceso. Su evolución no solo se nota en resultados, sino también en la manera en que administra la presión. La atención mediática crece, las expectativas se multiplican, pero él mantiene un discurso prudente. “Esto recién empieza”, dijo tras su derrota en Brasil. Lo suyo no es una frase hecha: es la convicción de quien sabe que se encuentra en pleno despegue.
El desafío es enorme, pero también lo es el impulso. Buse ya dejó de ser una promesa: hoy es una realidad en el circuito y un proyecto deportivo que ilusiona a un país entero. Si el ascenso de esta semana volvió a confirmar algo, es que el tenis peruano tiene en él a un competidor hecho para insistir, resistir y seguir escalando. El top 50 aparece como un horizonte próximo, pero no como un techo. Aquí recién empieza la historia.
