Buse, cada vez mejor: 25 puestos de ascenso tras el Río Open y por qué mirar el Top 50 ya no es solo una ilusión

El ascenso de Buse dentro del top 100 también tuvo un detalle estadístico que reafirma su momento: fue el segundo tenista que más posiciones ganó en la última actualización del ranking. Pasó del puesto 91 al 66 —un salto de 25 casillas— y solo fue superado por Tabilo, quien subió 26 posiciones y se quedó con el primer lugar del listado semanal de ascensos. El chileno, sin embargo, perdió la final del torneo ante el argentino Tomás Etcheverry, quien también escaló 15 lugares después de conquistar el título.

First Rio finalist ✅



Alejandro Tabilo takes out Buse 6-3, 6-3 to reach his 6th and biggest ATP Tour final.@RioOpenOficial | #RioOpen pic.twitter.com/Vp1kH0vzIf — ATP Tour (@atptour) February 22, 2026

La progresión del peruano parece diseñarse a pulso firme. Ya completó siete semanas consecutivas dentro del top 100 y cada torneo suma argumentos para sostener su irrupción. En Río mostró una madurez notable: ganó puntos largos, administró mejor los cambios de ritmo y se desenvolvió con naturalidad en pasajes de máxima tensión. Esa adaptación al desgaste competitivo ha sido una de las claves de su temporada.

Pero nada se detiene. En cuestión de horas, Buse viajará a Santiago para disputar el ATP 250 local. Allí jugará el cuadro principal en singles y también en dobles, modalidad en la que recibió una invitación para hacer dupla con el español Íñigo Cervantes. Será una parada estratégica para mantener continuidad antes de emprender rumbo a Estados Unidos, donde disputará la qualy del Masters 1000 de Indian Wells, un escenario que exige solidez técnica y mental desde el primer punto.

En busca del sueño del Top50

La mira apunta ahora al top 50. El objetivo es tan natural como desafiante. Buse sabe que, para ingresar a ese territorio, el margen de error se reduce al mínimo: deberá vencer con mayor regularidad a jugadores de segunda línea consolidada, sostener semanas profundas en torneos ATP y aprender a convivir con viajes, presión y desgaste acumulado. La subida, esta vez, es más empinada.

No obstante, el peruano parece entender el proceso. Su evolución no solo se nota en resultados, sino también en la manera en que administra la presión. La atención mediática crece, las expectativas se multiplican, pero él mantiene un discurso prudente. “Esto recién empieza”, dijo tras su derrota en Brasil. Lo suyo no es una frase hecha: es la convicción de quien sabe que se encuentra en pleno despegue.

El desafío es enorme, pero también lo es el impulso. Buse ya dejó de ser una promesa: hoy es una realidad en el circuito y un proyecto deportivo que ilusiona a un país entero. Si el ascenso de esta semana volvió a confirmar algo, es que el tenis peruano tiene en él a un competidor hecho para insistir, resistir y seguir escalando. El top 50 aparece como un horizonte próximo, pero no como un techo. Aquí recién empieza la historia.

***

SOBRE EL AUTOR