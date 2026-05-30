Por Ricardo Montoya

Mucho antes de alcanzar el reconocimiento global que tuvieron, los Beatles foguearon sus destrezas musicales en los bares y discotecas del barrio rojo de Hamburgo. Ofrecieron en la ciudad alrededor de 270 conciertos que los presentaron formalmente al planeta. Luego se volvieron inolvidables. En Hamburgo también, pero en la cancha central del complejo tenístico de Rothenbaum, un pelirrojo desgarbado y valiente ha inscrito su nombre en la élite del deporte blanco. “El tenis masculino tiene una nueva estrella. Su nombre es Ignacio Buse”, posteó la cuenta oficial del circuito profesional de la ATP.

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