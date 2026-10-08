Ignacio Buse y Daniel Vallejo harán su debut como dupla en el cuadro de dobles del Masters 1000 de Shanghái 2026. Los tenistas se medirán ante Guido Andreozzi y Manuel Guinard por la primera ronda del torneo chino, en un partido que marcará una nueva experiencia para el peruano en uno de los nueve grandes torneos Masters 1000 del calendario ATP.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse y Daniel Vallejo vs. Guido Andreozzi y Manuel Guinard por el Masters 1000 de Shanghái?

El partido entre Ignacio Buse y Daniel Vallejo vs. Guido Andreozzi y Manuel Guinard está programado para este jueves 8 de octubre, a las 11:00 p. m. (hora peruana). El compromiso corresponde a la primera ronda del cuadro de dobles del Masters 1000 de Shanghái 2026, torneo que se disputa sobre cancha dura.

Te dejamos el horario según tu ubicación geográfica:

Perú: 11:00 PM

11:00 PM Colombia: 11:00 PM

11:00 PM Ecuador: 11:00 PM

11:00 PM México: 10:00 PM

10:00 PM Argentina: 1:00 AM del viernes 9 de octubre

1:00 AM del viernes 9 de octubre Chile: 1:00 AM del viernes 9 de octubre

¿Qué canal transmite el partido de Ignacio Buse y Daniel Vallejo vs. Guido Andreozzi y Manuel Guinard en Perú?

La transmisión oficial del Masters 1000 de Shanghái para Perú y toda Sudamérica estará a cargo de Disney+, plataforma que ofrecerá el partido en vivo. También será posible seguir el encuentro a través de Tennis TV, servicio oficial de streaming del circuito ATP.

¿Dónde ver online Ignacio Buse y Daniel Vallejo vs. Guido Andreozzi y Manuel Guinard?

Si prefieres seguir el partido desde tu celular, tablet o computadora, podrás ver el Ignacio Buse y Daniel Vallejo vs. Guido Andreozzi y Manuel Guinard online y en vivo a través de Disney+ y Tennis TV.

El encuentro representará además el debut de Buse y Vallejo como dupla en un torneo ATP. Ambos ya habían compartido cancha anteriormente en los Challengers de Lima y Montevideo en 2023, pero ahora tendrán su primera experiencia juntos en un Masters 1000, frente a Andreozzi y Guinard.