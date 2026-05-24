Por Miguel Villegas

Cara mezcla de niño y hombre serio, de peruano hincha de la U y tenista de élite formado en Barcelona, Ignacio Buse acaba de ganar su primer título en el ATP 500 de Hamburgo ante el estadounidense Tommy Paul. Es excepcional, histórico, único. Es sábado a la mañana en Perú, tarde noche en Alemania y el ruido de felicidad de los hinchas con banderas blanquirrojas solo se corta cuando la cámara enfoca a Nacho y el joven con sonrisa de bebé se dice a sí mismo: “No lo puedo creer”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.