Por Rogger Fernández

Ignacio Buse: minuto a minuto de su entrenamiento previo al US Open 2026

08:30

Ignacio Buse alcanzó el puesto 30 del ranking ATP tras completar una semana de ensueño en el circuito norteamericano. Este salto definitivo en la clasificación internacional se selló luego de consagrarse campeón del torneo ATP 250 de Winston-Salem, consolidando un ascenso meteórico que lo posiciona como la principal figura del tenis peruano.

08:21

Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del entrenamiento de Ignacio Buse previo a su debut en el US Open 2026.

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