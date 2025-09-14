Marco Quilca León
Buse, Perú y la Davis: El tenista cuya dieta incluye “un pan con chicharrón” y por qué la filosofía Alcaraz lo ayuda en este crecimiento
Quizá a partir de ahora, que somos los flamantes campeones del Mundial de desayunos organizado por el reconocido streamer Ibai Llanos, la pregunta de rigor para las estrellas -del deporte, de la música, del cine, etcétera- será si ya probó el pan con chicharrón, el mejor desayuno del mundo. Y en semanas de euforia por el particular torneo, Ignacio Buse, el mejor tenista nacional en la actualidad que también sabe cómo poner la bandera blanquirroja en la cima, no pudo escapar.

