Por Marco Quilca León

Hay una diferencia entre llegar a un Grand Slam y llegar sintiendo que se pertenece a ese escenario. Ignacio Buse está empezando a conocer esa sensación. A los 22 años, el peruano ocupa el puesto 34 del ranking ATP y atraviesa el mejor momento de su carrera. Ya no llega al US Open como una promesa que busca hacerse un nombre: llega como uno de los mejores 40 tenistas del mundo.

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