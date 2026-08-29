Por José Antonio Bragayrac

La fuerza mental lo sostuvo cuando Benjamin Bonzi (109 ATP) intentó cambiar el rumbo del partido. El físico terminó de hacer el resto. Ignacio Buse derrotó al francés por 6-2, 4-6 y 6-1 para instalarse ayer viernes en la final del ATP 250 de Winston-Salem, donde buscará ante el británico Arthur Fery su primer título del ATP Tour sobre cancha dura y una hazaña que el Perú espera desde hace 33 años.

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