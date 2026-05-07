Ignacio Buse logró una destacada victoria en su debut en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma al imponerse al italiano Lorenzo Sonego.

El encuentro, disputado el 7 de mayo de 2026 en la cancha central del Foro Itálico, terminó con un sólido 6-3 y 6-3 a favor del peruano.

Buse mostró gran nivel desde el inicio, dominando con su servicio y precisión desde el fondo. Con este triunfo en primera ronda, el joven tenista nacional da un paso importante en uno de los torneos más prestigiosos del circuito ATP.

El tenista peruano, al finalizar el duelo, reaccionó al puntazo ante el italiano que dio la vuelta al mundo.

“Increíble. Hice el drop de revés y dije ‘no llego’, me volteo e hice la Willy para hacer un globo. Pensaba que iba a perder el punto. Todo el estadio aplaudió mucho, fue un lindo momento”, mencionó.