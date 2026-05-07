Resumen

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Por Redacción EC

Ignacio Buse logró una destacada victoria en su debut en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma al imponerse al italiano Lorenzo Sonego.

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