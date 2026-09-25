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Resumen

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Ignacio Buse es top 30 ATP. (Foto: Joel Alonzo)
Ignacio Buse es top 30 ATP. (Foto: Joel Alonzo)
/ JOEL ALONZO
Por Marco Quilca León

Hay temporadas que cambian la dimensión de un deportista. Para Ignacio Buse, esta es una de ellas. Después de ganar dos títulos ATP, alcanzar el puesto 30 del mundo como mejor ranking de su carrera y cerrar una semana especial en la Copa Davis, donde Perú derrotó 3-2 a Paraguay y se clasificó a los Qualifiers 2027, ‘Nacho’ recibió otra noticia que confirma hasta dónde ha llegado: será parte del equipo Resto del Mundo en la Laver Cup 2026, que se disputará esta semana en Londres. Es el primer peruano en formar parte de este torneo que reúne a las grandes figuras del circuito y será dirigido por una leyenda como Andre Agassi.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.