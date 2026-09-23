Ignacio Buse ya vive una experiencia de primer nivel en el tenis mundial. El peruano participó en las actividades oficiales de la Laver Cup 2026, entre ellas la sesión de fotos del Team World, antes del inicio de una de las competencias más particulares del calendario internacional.

El tenista nacional aparece junto a las principales figuras que representarán al equipo del resto del mundo en Londres. Aunque no integra el grupo de jugadores titulares, Buse fue incluido oficialmente como suplente del Team World, una condición que le permite estar presente en las actividades del torneo y mantenerse preparado ante cualquier eventualidad.

Ignacio Buse posa junto a las estrellas de la Laver Cup

Las imágenes de la sesión oficial muestran a Buse compartiendo escenario con jugadores de la talla de Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Alexander Bublik, Learner Tien, Brandon Nakashima y Francisco Cerúndolo.

El peruano forma parte de la delegación dirigida por Andre Agassi, leyenda del tenis estadounidense y capitán del equipo.

La presencia de Buse en la sesión de fotos es una de las postales que dejó la previa de la competencia y refleja la dimensión del evento que el peruano está viviendo esta semana en Londres.

¿Por qué Ignacio Buse está en la Laver Cup?

La organización del torneo anunció el pasado 21 de septiembre que Arthur Fery e Ignacio Buse serían los suplentes de los dos equipos. Fery ocupa ese rol en el Team Europe, mientras que Buse lo hace en el Team World.

La Laver Cup explicó que los suplentes forman parte del plantel oficial, participan en las actividades del torneo, se sientan junto a la cancha y entrenan con sus compañeros para estar disponibles si algún jugador debe retirarse de la competencia.

Por ello, aunque Buse no tiene asegurada una participación en los partidos, sí forma parte de la experiencia oficial de la Laver Cup.

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