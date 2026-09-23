Ignacio Buse es top 30 ATP. (Foto: Joel Alonzo)
Ignacio Buse es top 30 ATP. (Foto: Joel Alonzo)
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

Ignacio Buse ya vive una experiencia de primer nivel en el tenis mundial. El peruano participó en las actividades oficiales de la Laver Cup 2026, entre ellas la sesión de fotos del Team World, antes del inicio de una de las competencias más particulares del calendario internacional.

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