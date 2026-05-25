Por Pedro Ortiz Bisso

Hace cuatro años, Ignacio Buse llegaba a la segunda ronda del Roland Garros Junior y se metía a la final del dobles con Gonzalo Bueno. Hace dos años peleaba entre los primeros 250 del mundo. Hace un año había escalado 100 posiciones. Hace cinco meses era el 102 del planeta.

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