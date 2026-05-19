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Ignacio Buse tras eliminar al número 12 del mundo en Hamburgo: “Sabía que podía ganar hoy”. (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse tras eliminar al número 12 del mundo en Hamburgo: “Sabía que podía ganar hoy”. (Foto: Getty Images)
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Ignacio Buse atraviesa el mejor momento de su carrera. El tenista peruano sorprendió en el ATP 500 de Hamburgo tras derrotar por 6-2 y 7-5 al italiano Flavio Cobolli, actual número 12 del mundo y vigente campeón del torneo alemán. Con un tenis sólido y agresivo, ‘Nacho’ selló su clasificación a la segunda ronda en apenas una hora y 31 minutos.

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