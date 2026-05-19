Ignacio Buse atraviesa el mejor momento de su carrera. El tenista peruano sorprendió en el ATP 500 de Hamburgo tras derrotar por 6-2 y 7-5 al italiano Flavio Cobolli, actual número 12 del mundo y vigente campeón del torneo alemán. Con un tenis sólido y agresivo, ‘Nacho’ selló su clasificación a la segunda ronda en apenas una hora y 31 minutos.

Tras la victoria, Buse destacó el nivel que mostró sobre la arcilla germana y reconoció que se sintió cómodo durante gran parte del encuentro. “Creo que jugué muy, muy bien. Me sentí muy cómodo. Flavio tampoco tuvo un gran partido, pero también es difícil jugar estos partidos contra jugadores que están en el top”, comentó.

El joven tenista nacional también dejó claro que llegó convencido de que podía competir de igual a igual ante uno de los mejores jugadores del circuito. “Bueno, sabía que podía ganar. Por supuesto, pensé que podía ganar hoy”, afirmó Buse, quien atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional.

Además, el peruano aseguró que la diferencia con los grandes nombres del ranking ATP ya no parece tan lejana. “Ahora creo que el nivel es muy similar y, si tengo un buen día, creo que puedo competir muy bien”, señaló con confianza nuestro compatriota.

Finalmente, Ignacio Buse reveló cuál fue la clave mental para lograr una victoria que ya empieza a darle notoriedad en el circuito. “Intenté salir convencido y funcionó, así que sí, estoy muy feliz”, sentenció el peruano de 22 años, que ahora tendrá otro gran reto cuando enfrente al checo Jakub Mensik en busca de un lugar en los cuartos de final.

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