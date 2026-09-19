En la Copa Davis existe una sola verdad absoluta e indiscutible: no se gana con los números, se gana con el corazón. Cuando las posibilidades cantan en contra, el ruido de las tribunas rojiblancas se vuelve aún más ensordecedor. Y el primer día de la serie se resume perfectamente en esa imagen.

A priori, dos partidos que en el papel pintaban a ser muy distintos a lo que en realidad fueron. A posteriori, dos recuerdos inamovibles para la historia del tenis peruano.

Ignacio Buse y una pelea punto a punto contra Hernando Escurra. Una batalla contra su propia cabeza y quizás la presión de abrir la serie de local, esa presión de tener que cumplir con tu público, con tu equipo y con la inevitable jerarquía que se espera de él. Un paraguayo -cuyo ranking es bastante engañoso para el nivel que nos regaló hoy- jugó con amplia soltura y sin temor alguno al marcador. Cuando parecía que había llegado su momento, el momento de arrebatarnos el primer punto en nuestra propia casa, la garra del Colorado supo aparecer más firme que nunca.

El Estadio se incendiaba, pero de gritos y aplausos. Ignacio Buse, nuestro Nachito, nuestro Colo, peleando aun cuando costó más de lo que todos nos imaginamos, cerró el partido con una épica, aunque quizás algo traumática victoria.

Sin haber podido digerir bien aún las emociones de la montaña rusa previa, tocaba ya prepararnos para el segundo reto de la noche, acaso el que más interrogantes nos generaba.

Juan Pablo Varillas, Juanpi. Nuestro héroe tenístico de las mil remontadas, el que nos devolvió las alegrías ya hace un par de años, hoy volvió a reclamar su lugar en el podio, un lugar del que su cuerpo lo privó durante tantos meses. “Verán a un Juan Pablo sano”, decía hace unos días y todos nos preguntábamos si esa versión de Juanpi volvería a existir.

Y entonces la vimos: sano, muy sano. Con el cuerpo respondiendo al 100%, pero con el corazón gritándole aún más. Porque cada vez que Juanpi llevó nuestros colores nunca importó realmente lo demás: mientras haya una hinchada cantándole y una bandera del Perú flameando, su raqueta cobra vida propia.

Y así, en medio de una noche que ya asomaba rastros del demorado invierno en Lima, nos fuimos a dormir con los dos primeros puntos ganados. Aún queda pan por rebanar el sábado, pero qué tranquilos podremos dormir este viernes.