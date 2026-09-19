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Resumen

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Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas le dieron los primeros dos puntos a Perú en la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. Este sábado se define todo. (Foto: Difusión)
Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas le dieron los primeros dos puntos a Perú en la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. Este sábado se define todo. (Foto: Difusión)
Por María Paula Regalado

En la Copa Davis existe una sola verdad absoluta e indiscutible: no se gana con los números, se gana con el corazón. Cuando las posibilidades cantan en contra, el ruido de las tribunas rojiblancas se vuelve aún más ensordecedor. Y el primer día de la serie se resume perfectamente en esa imagen.

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