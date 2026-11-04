¡Batacazo en París! Ignacio Buse se tumbó al top 5 del mundo, el ruso Daniil Medvédev, y clasificó a los octavos de final del último Masters 1000 de la temporada. El peruano firmó un doble 6-4 en el partido y cerró el segundo set con un golpe fortísimo para dejar sin opciones de reaccionar a su rival.

Se jugaba el servicio de Medvédev y el partido iba 5-4 a favor del peruano. Había opción de match point para Buse, que estaba 40-30 arriba, y no lo podía desaprovechar. El peruano respondió con solvencia el primer saque de su rival y poco a poco fue llevándolo al fondo de la cancha.

Así, tras un intercambio de golpes, ‘Nacho’ sacó ventaja con un derechazo abierto para engañar a Medvédev y sentenciar el partido a su favor. Nuestra raqueta logró el punto que necesitaba, cerró el partido y se llevó la mejor victoria de su carrera.

¡PERÚ ES CLAVE! 🇵🇪🔥 ¡TRIUNFAZO de Nacho Buse ante Medvedev en la segunda ronda de #París! 🙌 📺 Mirá el mejor tenis por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus. https://t.co/QxjLnJ7YR5 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 4, 2026

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