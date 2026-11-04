icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Ignacio Buse venció al top 5 del mundo! Así fue el punto de la victoria sobre Medvédev en el Masters 1000 de París. (Foto: Getty Images)
¡Ignacio Buse venció al top 5 del mundo! Así fue el punto de la victoria sobre Medvédev en el Masters 1000 de París. (Foto: Getty Images)
Por Rogger Fernández

¡Batacazo en París! Ignacio Buse se tumbó al top 5 del mundo, el ruso Daniil Medvédev, y clasificó a los octavos de final del último Masters 1000 de la temporada. El peruano firmó un doble 6-4 en el partido y cerró el segundo set con un golpe fortísimo para dejar sin opciones de reaccionar a su rival.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?