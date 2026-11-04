¡Batacazo en París! Ignacio Buse se tumbó al top 5 del mundo, el ruso Daniil Medvédev, y clasificó a los octavos de final del último Masters 1000 de la temporada. El peruano firmó un doble 6-4 en el partido y cerró el segundo set con un golpe fortísimo para dejar sin opciones de reaccionar a su rival.
Se jugaba el servicio de Medvédev y el partido iba 5-4 a favor del peruano. Había opción de match point para Buse, que estaba 40-30 arriba, y no lo podía desaprovechar. El peruano respondió con solvencia el primer saque de su rival y poco a poco fue llevándolo al fondo de la cancha.
Así, tras un intercambio de golpes, ‘Nacho’ sacó ventaja con un derechazo abierto para engañar a Medvédev y sentenciar el partido a su favor. Nuestra raqueta logró el punto que necesitaba, cerró el partido y se llevó la mejor victoria de su carrera.
SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Empezó en el diario El Comercio. Fue redactor y editor del diario El Bocón. Ha sido parte de la Zona Deportiva del Grupo El Comercio, además de pertenecer a Depor y Deporte Total. Con experiencia en medios digitales, escritos, podcast y producción. Fútbol como vida y pasión. Ver más
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