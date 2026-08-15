Tenista Set 1 Set 2 set 3 Ignacio Buse Adam Walton

Ignacio Buse se enfrenta al australiano Adam Walton este domingo 16 de agosto de 2026 por la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, torneo que se disputa sobre superficie dura en Estados Unidos. El tenista peruano buscará seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del circuito ATP.

¿A qué hora juega Buse vs. Walton en Perú?

El partido entre Ignacio Buse y Adam Walton se disputará este domingo 16 de agosto. Este compromiso empezará no antes de la 1:30 p.m., según la programación oficial de la jornada y de la duración de los encuentros previos.

Se recomienda estar atento a la actualización del orden de juego oficial para conocer la hora definitiva.

Horarios estimados en otros países:

México: no antes de las 12:30 p.m.

Colombia / Ecuador: no antes de la 1:30 p.m.

Bolivia / Venezuela: no antes de las 2:30 p.m.

Argentina / Chile / Uruguay: no antes de las 3:30 p.m.

España: no antes de las 8:30 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO Buse vs. Walton?

El partido entre Ignacio Buse y Adam Walton será transmitido EN VIVO vía streaming por Disney+, plataforma que cuenta con la transmisión de los torneos ATP en la región. Los aficionados peruanos podrán seguir el encuentro online a través de este servicio.

Buse busca seguir haciendo historia en Cincinnati

Ignacio Buse afrontará ante Adam Walton un nuevo desafío en el Masters 1000 de Cincinnati. El peruano llega con la ilusión de seguir avanzando en el torneo y conseguir otra victoria importante frente a un rival australiano que también buscará instalarse en la siguiente ronda.

El duelo entre Buse y Walton será una nueva oportunidad para el tenista nacional de medir su nivel ante uno de los mejores escenarios del circuito. El ganador avanzará a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati 2026, donde tendrá otro exigente desafío en el camino hacia las instancias decisivas.