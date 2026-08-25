Set 1 Set 2 Set 3 Ignacio Buse Adam Walton

Ignacio Buse (36ºATP) se enfrenta nuevamente al australiano Adam Walton (93ºATP) este martes 25 de agosto de 2026 por la segunda ronda del ATP 250 de Winston-Salem, torneo que se disputa sobre superficie dura en Carolina del Norte, Estados Unidos. El tenista peruano buscará avanzar a los octavos de final luego de volver a encontrarse con un rival al que enfrentó recientemente en Cincinnati.

¿A qué hora juega Buse vs. Walton en Perú?

El partido entre Ignacio Buse y Adam Walton se disputará este martes 25 de agosto. El encuentro está programado desde la 1:00 p.m. (hora peruana) y se jugará en la Cancha 2 del Complejo de Tenis de la Universidad Wake Forest, en Carolina del Norte.

México: 12:00 p.m.

Colombia / Ecuador: 1:00 p.m.

Bolivia / Venezuela: 2:00 p.m.

Argentina / Chile / Uruguay: 3:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO Buse vs. Walton?

El partido entre Ignacio Buse y Adam Walton no tendrá transmisión por Disney+. Por ello, los aficionados peruanos deberán estar atentos a las plataformas oficiales del torneo y del circuito para conocer las alternativas disponibles para seguir el encuentro. Asimismo, podrás seguir EN VIVO punto a punto el partido de Ignacio Buse por la web de El Comercio.

Buse y Walton vuelven a enfrentarse tras Cincinnati

Ignacio Buse afrontará ante Adam Walton un nuevo desafío en el circuito ATP, apenas unos días después de haberse cruzado con el australiano en el Masters 1000 de Cincinnati. El peruano buscará acabar con su mala racha sobre cancha dura y conseguir una victoria que le permita meterse entre los mejores del torneo estadounidense.

Por su parte, Walton llega a este partido tras encadenar dos victorias de manera consecutiva en torneos ATP tras un año de espera. El australiano perdió en la tercera ronda de Cincinnati ante Jaime Faria en tiebreak de tercer set.