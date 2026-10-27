Ignacio Buse debutará hoy martes 27 de octubre en el ATP 500 de Viena enfrentando al francés Adrian Mannarino. A continuación, te presento la guía completa con los horarios y los canales oficiales de transmisión para el público peruano.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Adrian Mannarino por el ATP 500 de Viena?

Perú, Colombia y Ecuador: 09:00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 10:00 a. m.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:00 a. m.

México: 08:00 a. m.

España: 03:00 p. m.

¿Qué canal de TV transmite Ignacio Buse vs. Adrian Mannarino EN VIVO por el ATP 500 de Viena?

La transmisión por televisión para territorio peruano y toda Sudamérica estará a cargo de las señales de Disney+ Premium, cadena que posee los derechos oficiales del circuito ATP Tour.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Adrian Mannarino ONLINE por el ATP 500 de Viena?

Para seguir el partido de la primera raqueta nacional desde dispositivos móviles, Smart TVs o computadoras, estas son las opciones legales: