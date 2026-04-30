Ignacio Buse enfrenta este viernes 1 de mayo a Alejandro Tabilo por los cuartos de final del Challenger de Aix-en-Provence 2026. El tenista peruano llega a este partido luego de superar al francés Thomas Faurel y con la confianza al tope para continuar avanzando en el torneo. El duelo se jugará en la emblemática la cancha central, Crédit Agricole y marcará un reto clave en la carrera del joven nacional.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo?

El partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo está programado para el viernes 01 de mayo de 2026.

Horarios por país:

Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 AM

8:30 AM Bolivia y Venezuela: 7:30 AM

7:30 AM Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 10:30 AM

El encuentro forma parte de los cuartos de final del Challenger de Aix-en-Provence 2026.

¿Dónde ver EN VIVO el Buse vs Tabildo?

El partido se podrá ver EN VIVO a través de:

‘Challenger tv’ (portal gratuito)

Además, podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias online en portales deportivos.

Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo: cómo llegan al partido

Ignacio Buse, actual número 58 del ránking ATP, buscará su primera victoria ante el chileno Alejandro Tabilo. Además, será una gran perparación previo al Masters 1000 de Roma y en Roland Garros.

Por su parte, Alejandro Tabilo, actual top 43 del mundo, llega motivado tras ganar vencer al español Roberto Bautista Agut en un duro encuentro.