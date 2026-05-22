Ignacio Buse (57ºATP) vuelve a escena en el circuito mundial con un desafío de alto nivel en el ATP 500 de Hamburgo . El joven tenista peruano se enfrenta al estadounidense Aleksandar Kovacevic (94º ATP) por la semifinal del torneo, en un duelo que representa una gran oportunidad para seguir sumando experiencia y puntos en el ranking. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario, canal de transmisión y cómo seguirlo en vivo.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Aleksandar Kovacevic?

El partido entre Ignacio Buse y Ugo Humbert está programado para disputarse este viernes 22 de mayo a partir de las 8:30 a.m. (hora peruana) por la semifinal del ATP 500 de Hamburgo. Este compromiso se disputará en la arcilla alemana y los hinchas peruanos deberán madrugar para ver en acción al tenista nacional, que busca hacer historia en este certamen.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Aleksandar Kovacevic?

El partido entre Ignacio Buse y Aleksandar Kovacevic por la semifinal del ATP 500 de Hamburgo se podrá ver en vivo y en exclusiva por Disney+ en Perú y Latinoamérica. No irá por señal abierta ni por cable tradicional.

Si buscas una alternativa online, también estará disponible en Tennis TV, la plataforma oficial del circuito ATP para seguir el partido por streaming.

Ignacio Buse busca dar el golpe en Hamburgo

El joven tenista peruano afronta uno de los desafíos más importantes de su carrera al competir en un ATP 500. Buse llega a este duelo con un claro envión anímico tras eliminar al francés Ugo Humbert (34º ATP) con parciales de 6-3, 7-5 y 6-3.

Por su lado, el tenista estadounidense ha sorprendido en este certamen al dejar en el camino a los renombrados Félix Auger-Aliassime y Camilo Ugo Carabelli. Es actual número 94 del mundo y viene con un envión anímico importante.