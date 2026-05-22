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Resumen

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Ignacio Buse. (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse. (Foto: Getty Images)
Por Joao Muñoz

Ignacio Buse (57ºATP) vuelve a escena en el circuito mundial con un desafío de alto nivel en el ATP 500 de Hamburgo. El joven tenista peruano se enfrenta al estadounidense Aleksandar Kovacevic (94º ATP) por la semifinal del torneo, en un duelo que representa una gran oportunidad para seguir sumando experiencia y puntos en el ranking. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario, canal de transmisión y cómo seguirlo en vivo.

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