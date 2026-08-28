La raqueta número uno del Perú sigue haciendo historia. Ignacio Buse se enfrenta este sábado 29 de agosto al estadounidense Arthur Frey ​por la gran final del Winston-Salem Open 2026. El tenista peruano busca coronar una semana perfecta en los Estados Unidos antes de su esperado debut en el US Open. En esta nota te contamos todos los detalles de la antesala: horarios, canales de transmisión y el análisis del partido.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Arthur Frey?

El partido por la final del ATP 250 de Winston-Salem está programado para este sábado 29 de agosto de 2026, en el segundo turno de la cancha central, no antes de las 03:00 PM (hora peruana).

Horarios en el mundo para ver el partido de Buse:

Perú, Colombia, Ecuador: 03:00 PM

03:00 PM Chile, Bolivia, Venezuela: 04:00 PM

04:00 PM Argentina, Uruguay, Brasil: 05:00 PM

05:00 PM México: 02:00 PM

02:00 PM España: 10:00 PM

¿Qué canales transmiten el partido Ignacio Buse vs. Arthur Frey en vivo?

Para toda Latinoamérica, el encuentro de semifinales se podrá seguir de forma exclusiva a través de plataformas digitales y televisión por cable.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Arthur Frey en televisión y streaming?