Ignacio Buse enfrentará a Benjamin Bonzi por la segunda ronda del US Open 2026 este jueves 3 de septiembre. ‘Nacho’ se volverá a ver las caras con el tenista francés a pocas días de su duelo en el Winston-Salem Open 2026, donde el peruano venció por tres sets (6-2, 4-6, 6-1)

La primera raqueta del país tuvo un intenso duelo ante Marcos Giron en el que salió airoso por 3-2, y logró llegar a estas instancias. Conoce los horarios, canales TV y dónde ver el partido de tenis en vivo.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por el US Open 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi está programado para este jueves 3 de septiembre no antes de las 3:00 p.m. El compromiso se disputará en el segundo turno de la Cancha 13 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Te dejamos el horario según tu ubicación geográfica:

Perú: 3:00 PM

3:00 PM Colombia: 3:00 PM

3:00 PM Ecuador: 3:00 PM

3:00 PM Estados Unidos (Nueva York): 4:00 PM

4:00 PM Argentina: 5:00 PM

5:00 PM Chile: 4:00 PM

¿Qué canal transmite el partido de Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi en Perú?

La transmisión oficial del US Open para todo el territorio peruano y Sudamérica estará a cargo de la cadena internacional ESPN. Los canales de televisión variarán según el operador de cable que tengas contratado (Movistar TV, DirecTV o Claro TV).

¿Dónde ver online, Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi en el US Open 2026?

Si prefieres seguir el partido desde tu celular, tablet o computadora, podrás ver el Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi online y en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, la cual cuenta con los derechos exclusivos para transmitir todas las canchas del torneo en simultáneo.