Sigue la transmisión del partido de Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi EN VIVO por la segunda ronda del US Open 2026.
Sigue la transmisión del partido de Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi EN VIVO por la segunda ronda del US Open 2026.
Por Redacción EC

enfrentará a Benjamin Bonzi por la segunda ronda del este jueves 3 de septiembre. ‘Nacho’ se volverá a ver las caras con el tenista francés a pocas días de su duelo en el Winston-Salem Open 2026, donde el peruano venció por tres sets (6-2, 4-6, 6-1)

La primera raqueta del país tuvo un intenso duelo ante Marcos Giron en el que salió airoso por 3-2, y logró llegar a estas instancias. Conoce los horarios, canales TV y dónde ver el partido de tenis en vivo.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por el US Open 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi está programado para este jueves 3 de septiembre no antes de las 3:00 p.m. El compromiso se disputará en el segundo turno de la Cancha 13 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Te dejamos el horario según tu ubicación geográfica:

  • Perú: 3:00 PM
  • Colombia: 3:00 PM
  • Ecuador: 3:00 PM
  • Estados Unidos (Nueva York): 4:00 PM
  • Argentina: 5:00 PM
  • Chile: 4:00 PM

¿Qué canal transmite el partido de Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi en Perú?

La transmisión oficial del US Open para todo el territorio peruano y Sudamérica estará a cargo de la cadena internacional ESPN. Los canales de televisión variarán según el operador de cable que tengas contratado (Movistar TV, DirecTV o Claro TV).

¿Dónde ver online, Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi en el US Open 2026?

Si prefieres seguir el partido desde tu celular, tablet o computadora, podrás ver el Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi online y en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, la cual cuenta con los derechos exclusivos para transmitir todas las canchas del torneo en simultáneo.

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