Ignacio Buse (35º ATP) continúa su camino en el circuito profesional y afrontará un nuevo reto en el ATP 500 de Queens. El tenista peruano enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima (32º ATP) este miércoles 17 de junio de 2026 en el Andy Murray Arena por los octavos de final del torneo londinense, que se disputa sobre césped como preparación para Wimbledon 2026. A continuación, conoce el horario, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ‘Nacho’.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Brandon Nakashima HOY por el ATP 500 de Queens?

El partido entre Ignacio Buse y Brandon Nakashima está programado para este miércoles 17 de junio desde las 5:30 a.m. (hora peruana) por los octavos de final del ATP 500 de Queens 2026. El encuentro será una nueva prueba para el tenista nacional ante un rival con experiencia en el circuito.

Buse buscará mantener su buen momento en Londres y avanzar a los cuartos de final del tradicional torneo británico. Para ello, deberá superar al estadounidense Nakashima, un jugador que se caracteriza por su solidez desde el fondo de la cancha y su buen rendimiento en superficies rápidas.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Brandon Nakashima por el ATP 500 de Queens?

El partido entre Ignacio Buse y Brandon Nakashima por los octavos de final del ATP 500 de Queens podrá verse EN VIVO a través de Disney+ Premium en Perú y Latinoamérica. El encuentro no contará con transmisión por señal abierta.

Horarios, canales TV y dónde ver ONLINE Ignacio Buse vs Brandon Nakashima por el ATP 500 de Queens 2026