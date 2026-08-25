Set 1 Set 2 Set 3 Ignacio Buse Daniel Altmaier

Ignacio Buse (36ºATP) se enfrentará a Daniel Altmaier (57ºATP) por los octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem. El tenista peruano logró una apretada victoria ante Adam Walton en la ronda previa para llegar a esta instancia. ‘Nacho’ buscará seguir avanzando en el certamen desarrollado en Estados Unidos y llegar en forma óptima al US Open, el último Grand Slam del año.

¿A qué hora juega Buse vs. Altmaier en Perú?

El partido entre Ignacio Buse y Daniel Altmaier se disputará este miércoles 26 de agosto. El encuentro está programado desde la 1:00 p.m. (hora peruana) y se jugará en la Cancha 2 del Complejo de Tenis de la Universidad Wake Forest, en Carolina del Norte.

México: 12:00 p.m.

Colombia / Ecuador: 1:00 p.m.

Bolivia / Venezuela: 2:00 p.m.

Argentina / Chile / Uruguay: 3:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO Buse vs. Altmaier?

El partido entre Ignacio Buse y Daniel Altmaier no tendrá transmisión por Disney+. Por ello, los aficionados peruanos deberán estar atentos a las plataformas oficiales del torneo y del circuito para conocer las alternativas disponibles para seguir el encuentro. Asimismo, podrás seguir EN VIVO punto a punto el partido de Ignacio Buse por la web de El Comercio.

Buse y Altmaier: así llegan los tenistas

Ignacio Buse llega motivado a este encuentro tras derrotar a Adam Walton en una revancha de infarto por 6-2, 5-7 y 6-3. El tenista australiano había eliminado a ‘Nacho’ en el Masters 1000 de Cincinnati.

Por su lado, el tenista alemán Daniel Altmaier superó al argentino Francisco Comesaña por 6-1 y 7-6 (8-6).

Este duelo tiene un antecedente. En el 2025, ‘Nacho’ se impuso ante Altmaier en el Challenger de Cancún. Esta vez el peruano busca repetir la historia.