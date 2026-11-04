Por Redacción EC

Ignacio Buse se enfrenta al ruso Daniil Medvédev hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026, por la segunda ronda del Masters 1000 de París.El tenista peruano busca seguir haciendo historia en el último Masters del año tras su contundente debut en las canchas de superficie dura bajo techo del París La Défense Arena.

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