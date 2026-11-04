Ignacio Buse se enfrenta al ruso Daniil Medvédev hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026, por la segunda ronda del Masters 1000 de París.El tenista peruano busca seguir haciendo historia en el último Masters del año tras su contundente debut en las canchas de superficie dura bajo techo del París La Défense Arena.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Daniil Medvédev?

El partido está programado para el tercer turno de la Cancha 1, por lo que arrancará no antes de las 07:20 a. m. (hora peruana y colombiana). A continuación, revisa los horarios para el resto del continente y el mundo:

México: 06:20 a. m.

06:20 a. m. Perú, Colombia y Ecuador: 07:20 a. m.

07:20 a. m. Bolivia y Venezuela: 08:20 a. m.

08:20 a. m. Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 09:20 a. m.

09:20 a. m. España: 01:20 p. m.

¿Qué canal de TV transmite el partido de Ignacio Buse en vivo?

Para todo el Perú y el territorio de Latinoamérica, el encuentro de “Nacho” Buse frente al número 5 del mundo se podrá ver de forma exclusiva a través de la señal de ESPN. Las señales locales variarán según el operador de cable que tengas contratado.

¿Dónde ver online y por streaming el Ignacio Buse vs. Daniil Medvédev?

Si prefieres seguir el minuto a minuto desde tu celular, tablet o Smart TV, la plataforma de streaming Disney+ transmitirá el duelo en directo para toda la región. Asimismo, el servicio oficial de la ATP, Tennis TV, contará con la cobertura completa del partido en alta definición.