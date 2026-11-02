El partido entre Ignacio Buse (33ºATP) y Daniil Medvedev (5ºATP) será uno de los grandes retos para el tenista peruano por la segunda ronda del Masters 1000 de París. Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional y pondrá frente a frente a Buse con una de las principales figuras del tenis mundial. Medvedev llega como actual número 5 del ranking ATP y hará su debut en este certamen. ¿Dónde ver el partido EN VIVO? ESPN y Disney+ transmitirán el encuentro para Perú y el resto de Sudamérica.

Ignacio Buse enfrenta al ruso Daniil Medvedev, actual top 5 del mundo, por la segunda ronda del Masters 1000 de París 2026. Conoce todos los detalles del partido, qué canal lo transmite y cómo seguirlo EN VIVO por TV y Streaming.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Daniil Medvedev en Perú?

El encuentro entre el tenista peruano y Daniil Medvedev todavía no tiene día ni horario confirmado. El partido se disputará en La Défense Arena de París, escenario del Masters 1000 de París.

Perú, Colombia y Ecuador: horario por definir.

horario por definir. Bolivia y Venezuela: horario por definir.

horario por definir. Argentina, Uruguay, Chile y Brasil: horario por definir.

horario por definir. España: horario por definir.

La organización del torneo deberá confirmar la programación del partido. El horario también podría estar sujeto a modificaciones dependiendo de la duración de los encuentros previos en la jornada.

¿Qué canal transmite Ignacio Buse vs. Daniil Medvedev EN VIVO?

La transmisión del partido entre Ignacio Buse y Daniil Medvedev estará disponible para Perú y el resto de Sudamérica a través de ESPN y Disney+. Los aficionados podrán seguir el esperado debut entre ambos de acuerdo con la disponibilidad de la señal y la plataforma en cada país.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Daniil Medvedev ONLINE?

Para ver el partido de Ignacio Buse vs. Daniil Medvedev ONLINE, los usuarios podrán acceder a Disney+, plataforma que ofrece la transmisión deportiva de ESPN. La programación deberá actualizarse una vez que el torneo confirme el día y horario del encuentro.

Ignacio Buse vs. Daniil Medvedev: primer duelo entre ambos

El enfrentamiento marcará un momento especial para Ignacio Buse, quien tendrá al frente a un rival ubicado actualmente en el top 5 del ranking ATP. Será, además, la primera vez que el peruano y Daniil Medvedev se enfrenten en un partido oficial, en un escenario de primer nivel como La Défense Arena de París.

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