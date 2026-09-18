Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo: revisa los horarios, canales TV y dónde ver el partido por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.
Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo: revisa los horarios, canales TV y dónde ver el partido por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.
Por Redacción EC

La primera raqueta nacional (35 ATP) abrirá la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la . ‘Nacho’ enfrentará a Hernando Escurra (2151 ATP) en las tradicionales canchas de arcilla del Jockey Club, este viernes 18 de septiembre. En esta nota te contamos todos los detalles de la antesala: horarios, canales de transmisión y el análisis del partido.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Hernando Escurra?

El partido por los quialifiers por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 está programado para este viernes 18 de septiembre de 2026.

Horarios en el mundo para ver el partido de Buse:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 PM
  • Chile, Bolivia, Venezuela: 5:00 PM
  • Argentina, Uruguay, Paraguay: 6:00 PM
  • México: 3:00 PM
  • España: 11:00 PM

¿Qué canales transmiten el partido Ignacio Buse vs. Hernando Escurra en vivo?

Para toda Latinoamérica, el encuentro de la Copa Davis se podrá seguir de forma exclusiva a través de DIRECTV Sports y DGO en plataformas digitales y televisión por cable.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Hernando Escurra en televisión y streaming?

  • DGO: Transmisión oficial en vivo por streaming para toda la región.
  • DIRECTV Sports: Señal de cable disponible en los principales operadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.