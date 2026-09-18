La primera raqueta nacional Ignacio Buse (35 ATP) abrirá la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. ‘Nacho’ enfrentará a Hernando Escurra (2151 ATP) en las tradicionales canchas de arcilla del Jockey Club, este viernes 18 de septiembre. En esta nota te contamos todos los detalles de la antesala: horarios, canales de transmisión y el análisis del partido.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Hernando Escurra?

El partido por los quialifiers por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 está programado para este viernes 18 de septiembre de 2026.

Horarios en el mundo para ver el partido de Buse:

Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 PM

4:00 PM Chile, Bolivia, Venezuela: 5:00 PM

5:00 PM Argentina, Uruguay, Paraguay: 6:00 PM

6:00 PM México: 3:00 PM

3:00 PM España: 11:00 PM

¿Qué canales transmiten el partido Ignacio Buse vs. Hernando Escurra en vivo?

Para toda Latinoamérica, el encuentro de la Copa Davis se podrá seguir de forma exclusiva a través de DIRECTV Sports y DGO en plataformas digitales y televisión por cable.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Hernando Escurra en televisión y streaming?