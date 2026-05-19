Ignacio Buse vuelve a escena en el circuito ATP con un desafío de alto nivel en el ATP 500 de Hamburgo . El joven tenista peruano se enfrenta al checo Jakub Mensik en los octavos de final del torneo, en un duelo que representa una gran oportunidad para seguir sumando experiencia y puntos en el ranking. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario, canal de transmisión y cómo seguirlo en vivo.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Jakub Mensik?

El partido entre Ignacio Buse y Jakub Mensik por los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo se disputará este miércoles en el Rothenbaum Tennis Stadium. El horario aproximado del inicio del encuentro son las 5:00 am (hora peruana) .

¿Dónde ver EN VIVO el Buse vs. Mensik?

El encuentro será transmitido EN VIVO para Perú y Latinoamérica a través de la plataforma Disney+ en su plan Premium, que cuenta con los derechos de transmisión de los torneos ATP. También podrás seguir el minuto a minuto y resultados en portales deportivos.

Ignacio Buse busca dar el golpe en Hamburgo

El joven tenista peruano afronta uno de los desafíos más importantes de su carrera al competir en un ATP 500. Buse llega a este duelo con un claro envión anímico tras eliminar al campeón defensor Flavio Cobolli (12º ATP) con parciales de 6-2 y 7-5.

Por su lado, el tenista checo es uno de los grandes prospectos del tenis mundial. Es el actual número 28 del mundo y llegó a esta instancia tras derrotar al local Jan-Lennard Struff.