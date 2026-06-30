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Resumen

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Ignacio Buse vs Jenson Brooksby EN VIVO: a qué hora juegan y en qué canales TV ver el partido por la segunda ronda de Wimbledon 2026. (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse vs Jenson Brooksby EN VIVO: a qué hora juegan y en qué canales TV ver el partido por la segunda ronda de Wimbledon 2026. (Foto: Getty Images)
Por Rogger Fernández

Ignacio Buse (34º ATP) afrontará un nuevo desafío en el circuito profesional. El tenista peruano se medirá contra el estadounidense Jenson Brooksby (81ºATP) este miércoles 1 de julio de 2026 por la segunda ronda de Wimbledon, el tercer y penúltimo Grand Slam de la temporada. A continuación, conoce el horario, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ‘Nacho’.

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