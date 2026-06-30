Ignacio Buse (34º ATP) afrontará un nuevo desafío en el circuito profesional. El tenista peruano se medirá contra el estadounidense Jenson Brooksby (81ºATP) este miércoles 1 de julio de 2026 por la segunda ronda de Wimbledon, el tercer y penúltimo Grand Slam de la temporada. A continuación, conoce el horario, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ‘Nacho’.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Jenson Brooksby HOY por Wimbledon 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Jenson Brooksby está programado para este miércoles 1 de julio en horario todavía por definir, por la segunda ronda de Wimbledon 2026. A falta de confirmación oficial, el encuentro se disputará en el court 4 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres.

Buse buscará continuar con su crecimiento en el circuito ante uno de los jugadores más destacados de los últimos años. El peruano tendrá enfrente a un rival que tampoco está acostumbrado a esta superficie y buscará dar el golpe en esta instancia.

El duelo representa una nueva oportunidad para ‘Nacho’ de seguir escalando posiciones y meterse dentro de los mejores rankeados en el tenis.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Jenson Brooksby HOY por Wimbledon 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Jenson Brooksby por la segunda ronda de Wimbledon 2026 podrá verse EN VIVO a través de Disney+ Premium en Perú y Latinoamérica. El encuentro no contará con transmisión por señal abierta.

Horarios, canales TV y dónde ver ONLINE Ignacio Buse vs Jenson Brooksby por Wimbledon 2026