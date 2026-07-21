Ignacio Buse (35° del ranking ATP) buscará seguir avanzando en el Abierto de Generali 2026 cuando enfrente al suizo Kilian Feldbausch (284° ATP) este miércoles 22 de julio, por los octavos de final del ATP 250 que se disputa en Kitzbühel, Austria. El tenista peruano llega motivado tras vencer a Vit Kopriva en su debut y ahora intentará meterse entre los ocho mejores del certamen sobre polvo de ladrillo.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Kilian Feldbausch HOY por el Abierto de Generali 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Kilian Feldbausch está programado para este miércoles 22 de julio en la cancha Grandstand del Kitzbühel Tennis Club. El encuentro comienza no antes de las 5:10 a.m. (hora de Perú), equivalente a las 12:10 p.m. de Austria, por los octavos de final del certamen.

Buse llega con confianza luego de superar al checo Vit Kopriva en su debut y sumar la primera victoria ATP de su carrera. Ahora tendrá al frente al joven suizo Kilian Feldbausch, quien buscará sorprender al quinto cabeza de serie del torneo y dar el golpe en Kitzbühel.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Kilian Feldbausch HOY?

El partido entre Ignacio Buse y Kilian Feldbausch podrá verse EN VIVO para Perú y Latinoamérica a través de Disney+ Premium, plataforma que transmite los torneos ATP. Además, el encuentro también estará disponible mediante Tennis TV, el servicio oficial de streaming del circuito profesional.

Horarios, canales TV y dónde ver ONLINE Ignacio Buse vs. Kilian Feldbausch

Torneo: Abierto de Generali (ATP 250 de Kitzbühel).

Abierto de Generali (ATP 250 de Kitzbühel). Fase: Octavos de final.

Octavos de final. Superficie: Polvo de ladrillo.

Polvo de ladrillo. Rival: Kilian Feldbausch (Suiza).

Kilian Feldbausch (Suiza). Fecha: Miércoles 22 de julio de 2026.

Miércoles 22 de julio de 2026. Hora: No antes de las 5:10 a.m. (Perú) / 12:10 p.m. (Austria).

No antes de las 5:10 a.m. (Perú) / 12:10 p.m. (Austria). Canal TV / Streaming: Disney+ Premium y Tennis TV.

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