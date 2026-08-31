Ignacio Buse hará su estreno absoluto en el cuadro principal del US Open 2026 cuando enfrente al norteamericano Marcos Giron este martes 1 de septiembre por la primera ronda del último Grand Slam de la temporada.

‘Nacho’ llega en el mejor momento de su carrera profesional tras consagrarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem el pasado fin de semana, lo que le permitió ingresar al selecto grupo de los sembrados del torneo (puesto 32) debido a las bajas de último minuto. Al frente tendrá a Giron, un experimentado jugador local (78° ATP) que buscará hacer respetar su localía.

Ignacio Buse vs. Marcos Giron EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por el US Open 2026. / BSR Agency

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Marcos Giron por el US Open 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Marcos Giron está programado para este martes 1 de septiembre a las 03:30 PM (hora peruana). El compromiso se disputará en el tercer turno de la Cancha 17 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Te dejamos el horario según tu ubicación geográfica:

Perú: 03:30 PM

03:30 PM Colombia: 03:30 PM

03:30 PM Ecuador: 03:30 PM

03:30 PM Estados Unidos (Nueva York): 04:30 PM

04:30 PM Argentina: 05:30 PM

05:30 PM Chile: 04:30 PM

¿Qué canal transmite el partido de Ignacio Buse vs. Marcos Giron en Perú?

La transmisión oficial del US Open para todo el territorio peruano y Sudamérica estará a cargo de la cadena internacional ESPN. Los canales de televisión variarán según el operador de cable que tengas contratado (Movistar TV, DirecTV o Claro TV).

¿Dónde ver online, Ignacio Buse vs. Marcos Giron en el US Open 2026?

Si prefieres seguir el partido desde tu celular, tablet o computadora, podrás ver el Ignacio Buse vs. Marcos Giron online y en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, la cual cuenta con los derechos exclusivos para transmitir todas las canchas del torneo en simultáneo.