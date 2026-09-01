Ignacio Buse hará su estreno absoluto en el cuadro principal del US Open 2026 cuando enfrente al norteamericano Marcos Giron este miércoles 2 de septiembre por la primera ronda del último Grand Slam de la temporada.

‘Nacho’ llega en el mejor momento de su carrera profesional tras consagrarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem el pasado fin de semana, lo que le permitió ingresar al selecto grupo de los sembrados del torneo (puesto 32) debido a las bajas de último minuto. Al frente tendrá a Giron, un experimentado jugador local (78° ATP) que buscará hacer respetar su localía.

Ignacio Buse vs. Marcos Giron EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por el US Open 2026. / picture alliance

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Marcos Giron por el US Open 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Marcos Giron está programado para este miércoles 2 de septiembre no antes de las 11:30 a.m. El compromiso se disputará en el segundo turno de la Cancha 6 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Te dejamos el horario según tu ubicación geográfica:

Perú: 11:30 AM

11:30 AM Colombia: 11:30 AM

11:30 AM Ecuador: 11:30 AM

11:30 AM Estados Unidos (Nueva York): 12:30 PM

12:30 PM Argentina: 1:30 PM

1:30 PM Chile: 12:30 PM

¿Qué canal transmite el partido de Ignacio Buse vs. Marcos Giron en Perú?

La transmisión oficial del US Open para todo el territorio peruano y Sudamérica estará a cargo de la cadena internacional ESPN. Los canales de televisión variarán según el operador de cable que tengas contratado (Movistar TV, DirecTV o Claro TV).

¿Dónde ver online, Ignacio Buse vs. Marcos Giron en el US Open 2026?

Si prefieres seguir el partido desde tu celular, tablet o computadora, podrás ver el Ignacio Buse vs. Marcos Giron online y en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, la cual cuenta con los derechos exclusivos para transmitir todas las canchas del torneo en simultáneo.